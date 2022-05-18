Москва, 18 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве с 18 по 27 мая пройдет добровольческая акция «Время добра». Принять участие в ней может любой желающий, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры

В ходе проведения акции запланировано более 40 мероприятий. Участники смогут писать картины для людей старшего возраста, смастерить будки для животных, отреставрировать книги, посадить дерево, выйти на субботник, помочь приютам для животных и др.

По словам организаторов, главная цель — показать, что волонтерство не только приносит пользу, но и дарит положительные эмоции. За каждое мероприятие участникам акции начислят «добрые минуты», которые можно обменять на подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ресурсный центр «Мосволонтер» открыл школу тренеров по основам добровольчества.

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