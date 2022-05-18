Пермь, 18 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Перми выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 16 мая в Ленинском районе города при строительстве многоквартирного жилого дома. Рабочий был зажат железобетонной плитой. От полученных травм мужчина, 1985 года рождения, скончался на месте.

По факту гибели строителя проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. У подрядчика изъяли документацию, представляющую интерес для следователей. По итогам проверки примут процессуальное решение.