Уфа, 18 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Мозаику на фасаде театра кукол в Уфе намерены сохранить. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Юлия Невская ИА REGNUM На фасадах домов Комсомольской улицы разместили 5 мозаик, это беспрецедентная история для крайнего севера. Сюжеты посвящены актуальным советским темам: труду и освоению космоса. В последние годы идет реконструкция мозаичных панно.

Он отметил, что в 2022 году в Уфе намерены благоустроить десять общественных территорий: подрядные организации уже вышли на площадки.

«Мозаику на фасаде Театра кукол сохраним. То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была — сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся», — сообщил глава города.

По информации пресс-службы городской администрации, в ходе осмотра строительной площадки Театра кукол Мавлиев сделал замечание подрядчику за испорченную мозаику и поручил сохранить оставшуюся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе повысили зарплаты водителям коммунальной техники.