В Уфе при реконструкции театра кукол испортили мозаику на фасаде
Уфа, 18 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Мозаику на фасаде театра кукол в Уфе намерены сохранить. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в 2022 году в Уфе намерены благоустроить десять общественных территорий: подрядные организации уже вышли на площадки.
«Мозаику на фасаде Театра кукол сохраним. То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была — сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся», — сообщил глава города.
По информации пресс-службы городской администрации, в ходе осмотра строительной площадки Театра кукол Мавлиев сделал замечание подрядчику за испорченную мозаику и поручил сохранить оставшуюся.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе повысили зарплаты водителям коммунальной техники.