Пекин, 18 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Бюджетные доходы Китая упали на 4,8%в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов Китая, за этот период бюджетные доходы страны составили около 7,43 трлн юаней (около $1,1 трлн). Однако, без учета влияния возврата кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) налоговые поступления выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 3,46 трлн юаней и 3,97 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 5,7% и 3,9% меньше, соответственно. Налоговые поступления за период с января по апрель составили 6,23 трлн юаней, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бюджетные расходы выросли на 5,9% в годовом исчислении до 8,09 трлн юаней за первые четыре месяца. Китай начал массово делать возвраты по НДС в апреле. Общая сумма таких возмещений в прошлом месяце достигла около 800 млрд юаней.

Ожидается, что в 2022 году возврат и сокращение налогов составят около 2,5 трлн юаней, из которых возмещение НДС составит около 1,5 трлн юаней, и все они пойдут непосредственно предприятиям, согласно отчету о работе правительства страны.