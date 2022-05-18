Бюджетные доходы Китая упали почти на 5%
Пекин, 18 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Бюджетные доходы Китая упали на 4,8%в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.
По данным Министерства финансов Китая, за этот период бюджетные доходы страны составили около 7,43 трлн юаней (около $1,1 трлн). Однако, без учета влияния возврата кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) налоговые поступления выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом.
Центральное правительство и местные органы власти собрали 3,46 трлн юаней и 3,97 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 5,7% и 3,9% меньше, соответственно. Налоговые поступления за период с января по апрель составили 6,23 трлн юаней, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бюджетные расходы выросли на 5,9% в годовом исчислении до 8,09 трлн юаней за первые четыре месяца. Китай начал массово делать возвраты по НДС в апреле. Общая сумма таких возмещений в прошлом месяце достигла около 800 млрд юаней.
Ожидается, что в 2022 году возврат и сокращение налогов составят около 2,5 трлн юаней, из которых возмещение НДС составит около 1,5 трлн юаней, и все они пойдут непосредственно предприятиям, согласно отчету о работе правительства страны.