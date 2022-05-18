Вашингтон, 18 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Внутри НАТО появились разногласия относительно необходимых масштабов военного присутствия альянса в Восточной Европе, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так, пишет издание, страны Прибалтики и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие НАТО в регионе для «защиты от России», тогда как Франция и Италия выражают сомнения в том, что Москва является угрозой странам альянса.

Газета отмечает, что расположение больших сил Североатлантического альянса в Восточной Европе будет «очень дорогим». Также немаловажны опасения членов относительно потерь для НАТО на других направлениях, включая борьбу с терроризмом и нелегальную миграцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что вступление новых стран в НАТО необходимо прекратить. По его мнению, принимая в НАТО страны Восточной Европы, Соединенные Штаты и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию.

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