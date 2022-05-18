Луганск, , 08:30 — REGNUM За последние сутки город Первомайск Луганской Народной Республики трижды оказывался под обстрелом украинских войск. Об этом 18 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что за минувшие сутки, 17 мая, украинская артиллерия трижды нанесла удар по Первомайску. Всего выпущено 20 снарядов калибром 152 мм и 122 мм.

В результате обстрелов получил повреждения жилой дом.