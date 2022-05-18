Вашингтон, 18 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов полагают, что на сегодняшний день переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкеном вряд ли будут конструктивными. Об этом 17 мая заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог будет был бы конструктивен в текущей ситуации», — сказал он в ответ на вопрос о том, собирается ли Блинкен проводить переговоры с Лавровым.

При этом Прайс напомнил, что последний раз разговор между главой МИД РФ и госсекретарем США проходил 12 февраля 2022 года, и добавил, что американская сторона готова бы была инициировать новые переговоры, если бы это могло привести «к конструктивным результатам», однако оснований на это не дает текущая ситуация.

«Ничего не дает нам оснований считать, что диалог будет конструктивен сейчас», — добавил представитель Госдепа, указав, что американо-российские каналы связи продолжают работать, хотя и «существенно ограничены» из-за трудностей в работе посольств.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пыталась докричаться до западных стран и договориться с ними о новых принципах безопасности, однако ее не услышали.