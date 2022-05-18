Нанкин, Китай, 18 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Крупнейший в Китае проект по интеграции нефтепереработки и химической промышленности в городе Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке страны был запущен в эксплуатацию, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Проект, осуществляемый компанией Shenghong Petrochemical с инвестициями в размере 67,7 млрд юаней (около $10 млрд), имеет годовую мощность переработки 16 млн тонн сырой нефти.

Shenghong является одним из трех крупных частных проектов нефтехимической переработки, поддерживаемых Госсоветом КНР, сказал мэр города Ляньюньган Ма Шигуан, добавив, что реализация проекта будет иметь большое значение для ускорения трансформации и модернизации промышленной структуры в городе. Проект побил рекорды Китая в ряде технологических областей и может похвастаться самой большой установкой атмосферной и вакуумной дистилляции.

Ожидается, что проект сыграет ключевую роль в объединении нефтепереработки и высокотехнологичного химического машиностроения, а также в повышении уровня локализации важнейших химических продуктов. Ляньюньган является одной из крупнейших нефтехимических промышленных баз страны.