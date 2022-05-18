Санрайз, США, 18 мая 2022, 08:28 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в первом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Кори Перри, Пьер-Эдуар Белльмар и Росс Колтон. На счету защитника Михаила Сергачёва один голевой пас.
В составе «Флориды» точным броском отметился нападающий Энтони Дюклер.
Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 20 мая.
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