Иркутск, 18 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Обстановка с пожарами на территории Иркутской области остаётся сложной. Как сообщает 18 мая телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону, на утро в Приангарье действуют 18 пожаров в 13 районах на площади 15 тысяч 234 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

За прошедшие сутки было составлено 37 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. С начала действия особого противопожарного режима работниками лесничеств и сотрудниками полиции было составлено 246 протоколов.

«Сотрудниками дознания Главного управления МЧС России по Иркутской области по фактам лесных пожаров возбуждено 15 уголовных дел. Ущерб, нанесённый данными пожарами, составляет более 23 миллионов рублей. Причина всех этих пожаров — неосторожное обращение с огнём. По шести лесным пожарам установлены виновные лица, проводится дознание», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 17 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для ограничения въезда в лесные массивы организована работа 155 межведомственных постов.

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