Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ по решению регионального оперштаба отопительный сезон завершается с 18 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Батарея

Решение было принято в связи с установлением тёплой погоды.

«Решение о завершении отопительного сезона в районах будет приниматься муниципальными образованиями по результатам мониторинга среднесуточной температуры наружного воздуха», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление в Улан-Удэ должны были отключить ещё неделю назад. Однако в оперштабе по борьбе с коронавирусом решили продлить сезон, опасаясь роста заболеваемости COVID-19.

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