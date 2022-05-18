Манила, , 08:27 — REGNUM На Филиппинах 18 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом сообщает пресс-служба республиканского института вулканологии и сейсмологии.

Филиппины

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к северо-востоку от муниципалитета Мобо (около 41 тыс. жителей), расположенного в островной провинции Масбате. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

По данным сейсмологов, повторных подземных толчков в этом районе не ожидается. Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Центральная Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,6.

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