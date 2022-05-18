Пекин, , 08:24 — REGNUM По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле на рынке жилья Китая продолжилось снижение цен на жилье, при этом в городах второго и третьего уровней наблюдалось снижение цен на жилье, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Жилье image4you

Согласно данным бюро, цены на новое жилье в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — выросли на 0,2% в месячном исчислении в апреле, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом.

В общей сложности в 31 городе второго уровня цены на новое жилье в месячном исчислении снизились на 0,1%, в то время как в 35 городах третьего уровня цены на новое жилье в месячном исчислении снизились на 0,6%.