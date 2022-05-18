Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. На Камчатке из-за половодья рек с 30 мая по 29 июня возможно подтопление нескольких населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в краевом управлении МЧС.

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До опасного уровня вода может подняться в реке Камчатка — в зону потопления попадают сёла Мильково и Долиновка Мильковского района, Козыревск Усть-Камчатского района, реке Пенжина — сёла Аянка и Слаутное Пенжинского района. Также вода может выйти из берегов реки Большая Воровская - в опасности село Соболево. Возможны подтопления дорог, соцобъектов и придомовых территорий.

«Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует жителям указанных населённых пунктов заблаговременно подготовиться к возможному подтоплению, принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и сохранности имущества», — обратились спасатели к населению.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за три дня на плотине «Лососинная» в Республике Карелия снизился уровень воды.