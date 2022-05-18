Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми, 18 мая, в школах проходят торжественные линейки и звенит последний звонок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Поздравляю всех выпускников с завершением важного этапа обучения. Перед вами открыты все дороги. Но я надеюсь, что многие из вас продолжат свой профессиональный путь здесь, в Перми. Ведь именно от вас зависит, каким будет наш город в дальнейшем», — сказал слова поздравления глава Перми Алексей Дёмкин.

Добавим, что в столице Пермского края выпускниками девятых и 11-х классов являются 15 тысяч детей.