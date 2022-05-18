Москва, 18 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 мая опубликовало видео работы расчётов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М».

Андрей Репин ИА REGNUM 152-мм САУ «Мста-С»

На кадрах показан удар, который наносят гаубицы при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции России на Украине. Сначала разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаруживает бронетехнику, укреплённые позиции и командные пункты противника и передаёт координаты расчётам. Затем начинает работу артиллерия.

БПЛА также фиксируют поражение целей.