Пхеньян, , 08:23 — REGNUM В Северной Корее за сутки было зафиксировано 232 880 новых случаев заражения коронавирусом и шесть умерших с диагнозом COVID-19. Об этом 17 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, с конца апреля по 17 мая число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в стране 1,71 млн человек. 1,02 млн из них выздоровели, 62 человека умерли, 691,1 тыс. в настоящее время проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее сообщили об отказе КНДР получить помощь в борьбе с COVID-19.

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