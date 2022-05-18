Иркутск, 18 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 18 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8650 человек, причём только один пациент скончался за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 038 (+89 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 340 (-17 за сутки). В то же время выздоровели 288 509 пациентов (+62 за сутки).

Ещё 684 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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