Горно-Алтайск, 18 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Руководитель следственного управления СКР по Республике Алтай Эдуард Новаковский завершил свою службу в ведомстве в связи с выходом в отставку по выслуге лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

СУ СКР по Республике Алтай Руководитель СУ СКР по Республике Алтай Эдуард Новаковский

Указ об отставке был подписан президентом России 4 мая. Трудовой стаж следователя составил более 28 лет работы на различных должностях в правоохранительных органах.

С 1994 по 2014 годы он работал в органах прокуратуры в Ярославской области, с октября 2014-го — возглавлял следственное управление по Мордовии. С 1 сентября 2017 года Эдуард Новаковский работал в качестве руководителя алтайского управления.

«На протяжении 4 лет следственное управление под руководством Эдуарда Францевича входило в десятку лучших следственных управлений по итогам работы за 2017–2021 годы», — добавили в ведомстве.