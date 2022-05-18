Челябинск, 18 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Челябинской области пресечена реализация 18 тонн заражённых томатов из Узбекистана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Томаты

Товар ввезли 17 мая. В овощах специалисты обнаружили южноамериканскую томатную моль.

К настоящему времени собственнику продукции выдали предписание. Партия будет выпущена в реализацию только после фитосанитарного карантинного обеззараживания и проведения дополнительных исследований.