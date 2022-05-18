Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 17 мая нефть марки Brent подешевела на 1,25%, до $112,55 за баррель. В процессе торгов цена повышалась до $115,65, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти в северном море Jarvin

Покупатели начали отступать от максимума ближе к открытию американской сессии. Давление на рынок могла оказать новость, что страны ЕС не смогли достигнуть соглашения по нефтяному эмбарго против России.

Они отсрочили принятие шестого пакета антироссийских санкций до 30–31 мая. Запрет на поставки российской нефти не поддерживает Венгрия.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за минувшую неделю в США сократились на 2,5 млн баррелей (прогноз был +1,4 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 5,1 млн баррелей (прогноз был — 1,3 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 6,5 млн баррелей (изменений не ожидалось).

Сегодня, 18 мая, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $112,32. Тенденция к росту котировок сохраняешься.

Китай справляется с COVID-19. В Шанхае три дня подряд не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Позитивный сигнал для нефтяного рынка. Скоро стоит ожидать отмену локдаунов.

На американской сессии выйдет официальная статистика минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.

Покупатели не торопятся прорываться к уровню $120 из-за сохраняющейся неопределённости. Ожидается возвращения цены к уровню $115,50 за баррель.

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