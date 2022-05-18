Москва, 18 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействован в специальной операции России на Украине, сообщил 18 мая информированный источник.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Он рассказал, что использование таких машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить их место в бронетанковых группах. Опыт боёв на Украине показал, что БМПТ нужны для повышения боевой устойчивости танковых подразделений.

«Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сказал РИА Новости источник.

Ранее БПМТ «Терминатор» использовались в ходе боевых действий в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России эту машину приняли на вооружение в 2018 году. БМПТ вооружёны двумя пушками 2А42 калибра 30 мм, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и модернизированным танковым пулемётом Калашникова калибра 7,62 мм.

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