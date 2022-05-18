Ясиноватая, ДНР, , 08:17 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских националистов был зафиксирован 07:49 (совпадет с мск) и во время него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков.