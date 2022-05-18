Берлин, 18 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Для России плохо, что Германия такая, как она есть сейчас, и надо работать со всеми силами, которые способны вывести её из этого состояния, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что «после прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности».

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«С тезисом о том, что при нынешнем своём правительстве Германия утратила последние признаки самостоятельности, можно только согласиться. Жаль ли мне немцев? Нет не жаль — никогда не испытывал симпатий к западным немцам, а после того, как они расправились с немцами ГДР, вообще перестал их уважать.

Для России плохо, что Германия такая, как она есть сейчас, и надо работать со всеми силами, которые способны вывести её из этого состояния: прежде всего с немецкой «Левой партией», но и с «Альтернативой для Германии» тоже. У нас в стране немало критиков этой правой немецкой партии, но я по её поводу (впрочем, и не только по её поводу) скажу в духе известного изречения: по делам их судите их.

Печаль моя связана только с судьбой Германской Демократической Республики. Печаль и стыд — по поводу предательства ГДР руководством позднего СССР», — отметил Михаил Демурин.