Оренбург, 18 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбурге реконструкцию путепровода на ул. Конституции СССР завершать позже ранее запланированного срока. Это связано с дополнительными работами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Torange.biz Ремонт дороги

Протяженность путепровода составляет свыше 100 метров. Вместе с путепроводом будут обустроены подъезды к нему — 600 метров четырёхполосной проезжей части улицы Конституции СССР, а также тротуары.

Масштабная реконструкция объекта началась в 2020 году. Сдача была запланирована на конец 2021 года. Но в ходе ремонта выяснилось, что необходимы дополнительные работы. Подрядчик заверил, что все строительные работы завершаться до 30 июля. Путепровод должны открыть в конце августа — начале сентября. Сейчас общая готовность объекта составляет более 85%.

Запуск путепровода позволит разгрузить улицу Театральную и снизить интенсивность движения на железнодорожном переезде. Путепровод соединяет Степной микрорайон с ул. Терешковой. Объект 20 лет находился в заброшенном состоянии.