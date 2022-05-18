Донецк, , 08:13 — REGNUM Петровский район Донецка был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 07:43 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» город Докучаевск в ДНР.