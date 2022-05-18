Минобороны РФ опубликовало кадры работы самоходных гаубиц на Украине
Москва, 18 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» по бронетехнике и позициям ВСУ.
Mil.ru
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»
Отмечается, что артиллерийские расчеты ВС России выполнили боевые задачи в составе разведывательно-огневых комплексов с применением беспилотников «Орлан-10».
«С их помощью позиции противника были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.