Москва, 18 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» по бронетехнике и позициям ВСУ.

Mil.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Отмечается, что артиллерийские расчеты ВС России выполнили боевые задачи в составе разведывательно-огневых комплексов с применением беспилотников «Орлан-10».

«С их помощью позиции противника были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.