Уфа, 18 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Закон, направленный на развитие рынка арендного жилья, намерены принять в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Депутаты республиканского госсобрания намерены внести изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Решение они могут принять на пленарном заседании парламента уже 26 мая.

«Законопроект направлен на развитие в Башкирии цивилизованного рынка арендного жилья. Предлагается полностью освободить от уплаты налога на имущество организаций сроком на десять лет организации, управляющие закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Налог не будет взиматься с принадлежащих ПИФам квартир и машино-мест в многоквартирных домах, которые сданы в аренду гражданам или юридическим лицам», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по этому пути пошли Москва, Свердловская, а также Воронежская области.

«Сегодня рынок арендного жилья в республике преимущественно теневой. Его формируют в основном частные лица, которые сдают свои квартиры внаем и не платят налоги. Нужна цивилизованная альтернатива: жилье со всеми удобствами, отремонтированное по принятому стандарту, предоставляемое арендаторам на понятных условиях и на срок, четко прописанный в договоре», — пояснил спикер республиканского парламента.

Он считает, что это защитит не только интересы арендаторов, но и позволит вывести рынок из тени. Такие квартиры смогут арендовать предприятия в качестве меры социальной поддержки специалистов.

Отмечается, что выпадающие доходы бюджета составят порядка 24 млн рублей ежегодно. Их учтут при внесении изменений в закон Башкирии «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».