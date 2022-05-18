Тюмень, 18 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Тюменской области ликвидированы все лесные пожары. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

BLM Лесной пожар

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 (6:00 мск) 18 мая действующих лесных пожаров нет. В регионе прошли проливные дожди.

За минувшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар. Ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 га.

В Тюменской области 18 мая на территории Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средний класс), на территории Тюменской и Уватской авиазон — отсутствие опасности.

По погодным условиям 19 и 20 мая на территории Тобольской авиазоны Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности (средний класс), на территории Ишимской, Тюменской и Уватской авиазон — II класс (низкий).