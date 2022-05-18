Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль закрыл торги 17 мая умеренным снижением к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 63,60 руб., евро/рубль — на 1,91%, до руб., фунт/рубль — на 3,19%, до 80,79 руб.

Наибольшее потери рубль понес против британца и евро, поскольку на валютном рынке Форекс индекс доллара перешел в коррекционную фазу.

Рынок учёл будущее повышение ставок ФРС США в июне и июле. Участники рынка начинаю сокращать длинные позиции по доллару.

Также рубль приостановил укрепление на фоне смягчения валютного контроля Банком России. ЦБ РФ сообщил о заметном увеличении лимитов на переводы средств за рубеж для физлиц и разрешении работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Дополнительное давление на курс рубля оказали сообщения о прекращении российско-украинских переговоров. Об этом во вторник сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Сегодня, 18 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $112 за баррель. Высокие цены на нефть, это поддержка рублю, поскольку экспортеры скидывают валюту на Мосбирже в рамках ограничительных мер ЦБ РФ.

Учитывая, что рынок начинает реагировать на смягчение валютного контроля, к концу недели ожидаеncz ослабления рубля до 66 рублей.

Комфортная зона курса доллара для бизнеса и роста экономики находится в ценовом диапазоне 85-95 руб. Минэкономразвития РФ ожидает ослабления рубля к концу года до 76 рублей за доллар.

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