Москва, 18 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы спустя почти год, который продлилась экспертиза, возвращается к рассмотрению претензий к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову и его соответчикам. Спор на сумму свыше 34 млрд рублей слушается в рамках банкротного дела «Группы Е4», ранее аффилированной с Абызовым. Заседание назначено на 20 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В качестве соответчиков по обязательствам АО «Группа Е4» выступают бывшая супруга экс-министра Екатерина Сиротенко, бывший топ-менеджер фирмы Андрей Малышев. Заявителями, помимо конкурсного управляющего, числятся «Альфа-банк», ПАО «Т Плюс», кипрская компания Redeliaco Holdings LTD, ООО «СУПТР-10» и Александр Матвеев.

Напомним, осенью 2021 года по иску Генпрокуратуры России с Абызова также было взыскано 22 млн долларов США.

Ранее экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова задержали как фигуранта уголовного дела, связанного в том числе с выводом миллиардов рублей из России. Следствие считает, что экс-министр и группы лиц в 2011–2014 годы при помощи созданных ими офшоров украли у акционеров энергокомпаний 4 млрд рублей.