Брюссель, , 08:09 — REGNUM План по отказу от российских энергоносителей к 2027 году намерена представить Еврокомиссия (ЕК). Об этом 18 мая сообщает агентство Reuters.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

План на €210 млрд будет представлен 18 мая, он будет состоять из трёх этапов. В рамках проекта планируется импорт газа из других стран, ускорение перехода на альтернативные, возобновляемые источники энергии, а также приложение максимальных усилий для экономии энергоресурсов.

Первый пункт плана, касающийся импорта газа из других стран, предполагает возможность увеличения поставок сниженного газа из Египта, Израиля, Нигерии. Под возобновляемыми источниками энергии предполагается водород, план по производству и по ввозу которого, как ожидается, изложит Еврокомиссия.

Также странам ЕС будет предложено увеличить дозу возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. В частности, от стран-членов ЕС потребуется установка солнечных батарей и солнечных электростанций во всех общественных зданиях. Одновременно предлагается к 2030 году сократить потребление энергии на 13%.

Из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Постпреды стран ЕС не могут достичь согласия по шестому пакету антироссийских санкционных мер, включающих запрет на импорт нефти из России. Ряд источников отмечает, что ЕК уже пришлось смягчить изначальный проект, предложив отсрочить на полгода вступление в силу запрета на импорт нефти из России для всех стран ЕС, кроме Венгрии и Словакии, которые смогут закупать российскую нефть до конца 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз уже исчерпал возможности по введению санкций

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