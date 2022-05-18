Шегарский район, Томская область, , 08:09 — REGNUM В Томской области вечером 17 мая бушевал природный пожар рядом с деревней Монастырка Шегарского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Лесной пожар в Томской области ЦУР Томской области

На месте работали 16 огнеборцев, задействовано три единицы техники. В результате им удалось ликвидировать пожар в течение полутора часов, не допустив перехода огня на населённый пункт.

«Департамент лесного хозяйства Томской области благодарит жителей области за проявленную бдительность и обращения на прямую линию лесной охраны. Любой пожар проще предупредить, чем потушить!» — добавили в центре.