Шегарский район, Томская область, 18 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Томской области вечером 17 мая бушевал природный пожар рядом с деревней Монастырка Шегарского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

ЦУР Томской области Лесной пожар в Томской области

На месте работали 16 огнеборцев, задействовано три единицы техники. В результате им удалось ликвидировать пожар в течение полутора часов, не допустив перехода огня на населённый пункт.

«Департамент лесного хозяйства Томской области благодарит жителей области за проявленную бдительность и обращения на прямую линию лесной охраны. Любой пожар проще предупредить, чем потушить!» — добавили в центре.