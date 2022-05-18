Докучаевск, ДНР, 18 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Докучаевска со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа вооруженные украинские формирования три раза подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).