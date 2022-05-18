Токио, 18 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. США и Япония договорились о формировании новой международной структуры, которая сможет гарантировать её участникам доступ к таким стратегически важным видам сырья, как редкие металлы. Об этом со ссылкой на правительственные источники 18 мая сообщает газета Sankei.

Редкоземельные элементы в современной Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева (синий цвет, фрагмент)

В этой организации ожидается участие более десяти стран, включая Канаду, Австралию и ряд государств Азии. Предполагается, что данная структура сможет обеспечить необходимые объёмы инвестиций для разработки новых месторождений, обеспечить функционирование надёжных логистических цепочек поставок стратегического сырья. О её создании может быть объявлено уже в июне.

Целью данной инициативы, по мнению издания, является ограничение влияния Китая, контролирующего около 60% мировой добычи редких металлов, которые используются в автомобильной и электронной промышленности. И использующего такое положение для давления в конфликтных ситуациях, таких как спор из-за прав на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

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