Лашкаргах, Афганистан, 18 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В районе «Суфиён» города Лашкаргах, административного центра афганской провинции Гильменд, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Мотоциклист

Как уточнил Мохаммад Касим Рияз, заместитель главы отдела информации и культуры афганской провинции Гильменд, мотоциклист насмерть сбил ребёнка и скрылся с места происшествия.

Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали водителя мотоцикла.

В последнее время в провинции Гильменд участились дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.