Москва, , 08:06 — REGNUM Выборы в местные представительные органы власти проводить надо уже после победного завершения специальной военной операции, в изменившейся в лучшую сторону России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

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Как сообщалось ранее, Миронов призвал отказаться от проведения выборов на период проведения спецоперации на Украине. «Говорить о наших противоречиях» надо уже после спецоперации и «тратить огромные деньги» на проведение выборов — тоже, считает он.

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« Согласен с мыслью о том, что до завершения Специальной военной операции проводить в нашей стране выборы любого уровня не имеет смысла. В любом случае, представительные органы в России в принципиальном плане ничего не решают, они лишь оформляют и информационно прикрывают политическую линию исполнительной власти. Выборы таких органов суть пустая в большинстве случаев говорильня, в которой больше преуспевают — во всяком случае, преуспевали раньше — либеральные прозападные круги. Тратить на это деньги сейчас точно не следует.

Те, кого я бы отнёс к людям истинных патриотических убеждений, смотрели на эти спектакли с усмешкой. Тем не менее, они шли в представительные органы субъектов федерации и районов, поскольку статус депутата укреплял их положение, расширял возможности информационной, политической, практической социально-экономической работы.

Всё это будет, но после победного завершения Специальной военной операции и уже — в изменившейся в лучшую сторону России. Либеральные прозападные силы уже дискредитировали себя в качестве пятой колонны врагов России. С другой стороны, у многих наших заблудших соотечественников будет время одуматься.