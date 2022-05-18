Москва, , 08:03 — REGNUM Правительство России отменило антиковидные ограничения на границе с Грузией. Распоряжение 17 мая было опубликовано на портале правовой информации.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии внесенными изменениями, для пересечения сухопутной границы теперь не требуется веской причины. Это касается также морских пунктов пропуска и международных аэропортов.

Ранее проезжать в Грузию разрешалось для обучения, лечения, работы или других важных причин, которые требовалось доказать. Необходимые изменения были внесены в распоряжение правительства от 27 марта 2020 года № 763-р.

Стоит отметить, что ранее подобные ограничения были сняты для поездок в Абхазию, Южную Осетию, Китай, Казахстан и Монголию.