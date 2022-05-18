Тель-Авив, Израиль, , 08:02 — REGNUM Армия обороны Израиля проводит антитеррористический рейд в лагере беженцев Буркин возле палестинского города Дженин, 18 мая сообщили в пресс-службе израильского армейского командования.

Вертолет ВВС Израиля Israel Defense Forces

Кроме того, на Западном берегу реки Иордан военнослужащие Израиля продолжают операцию по аресту лиц, подозреваемых в терроризме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая бывший министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильские силы уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, которые использовались для поставок оружия в Палестину.

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