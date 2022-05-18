Джакарта, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 17 мая около 23:08 по западно-индонезийскому времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 92 км к северо-западу от Джепары», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.