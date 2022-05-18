Землетрясение произошло у побережья Индонезии
Джакарта, 18 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
Землетрясение произошло 17 мая около 23:08 по западно-индонезийскому времени.
«Эпицентр землетрясения находился в море в 92 км к северо-западу от Джепары», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.