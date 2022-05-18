Токио, 18 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Службы береговой охраны Соединенных Штатов и Японии подписали соглашение о проведении совместных учений, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что соглашение о проведении регулярных маневров подписали представители Токио и Вашингтона в штаб-квартире японского управления безопасности на море. Предполагается, что первые учения пройдут уже в мае и июне 2022 года. Также соглашение подразумевает и совместную разработку оборудования и снаряжения.

Ожидается, что в ходе учений береговая охрана Японии и США будут отрабатывать навыки по отлову контрабандистов и проведению спасательных операций на море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония заявила о планах нарастить сотрудничество в военном космосе с Соединенными Штатами. Предполагается, что к 2026 году Токио намерен запустить специальный спутник. Также японские власти изучат возможность подключения к программе США по запуску спутников.