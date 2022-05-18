Луганск, 18 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа вооруженные украинские формирования три раза подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела населенного пункта Первомайск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за этот период по территории республики было выпущено в общей сложности 20 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм. При этом указывается, что в результате обстрелов со стороны киевских боевиков получил повреждение один жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сумма в размере €2 млрд, которая была выделена Евросоюзом в качестве военной помощи Украине, крайне мала.