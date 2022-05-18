Стокгольм, , 08:10 — REGNUM 17 мая министры иностранных дел Швеции и Финляндии подписали официальные прошения о вступления в НАТО. Как сообщается в Twitter-аккаунте финского офиса в штаб-квартире НАТО, заявки обеих стран будут переданы 18 мая.

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Документы будут вручены в 09:00 часов утра по московскому времени в Брюсселе.

«Посол Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернхофф передадут письма с указанием заинтересованности своих стран в подаче заявки на членство в НАТО генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу», — говорится в официальном Twitter-аккаунте финского офиса НАТО в Брюсселе.

Напомним, что 19 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё полетят в Вашингтон для встречи с американским лидером Джозефом Байденом.