Иркутск, , 07:56 — REGNUM За минувшие сутки, 17 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МЧС

В процессе локализации находятся ещё четыре новых лесных пожара общей площадью 15 га. Также продолжается тушение восьми ранее зарегистрированных очагов на площади около семи тысяч гектаров. Под наблюдением 10 локализованных пожаров на 8333 га.

В тушении задействовано 147 пожарных-десантников, 313 сотрудников лесопожарных формирований, 252 мобилизованных гражданина, 117 единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России 18 мая из Красноярска и прибыл в Иркутскую область и сразу стал тушить лесной пожар в Усть-Удинском районе.

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