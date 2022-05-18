Иркутск, 18 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России 18 мая вылетел из Красноярска и прибыл в Иркутскую область, где сразу стал тушить лесной пожар в Усть-Удинском районе, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области 22-05-18 11.46.36

Площадь очага составляет 3000 га. Воду самолет набирает в Братском водохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Иркутской области действовало свыше 50 пожаров.

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