Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Пожар произошел в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском в ночь на 18 мая, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Dave Hogg Пожар

По ее данным, возгорание произошло в двухкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме по улице Рябиковской. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия не было. Оказались лишь повреждены мебель и вещи на общей площади два квадратных метра. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая произошел пожар в общежитии Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске. Огнем была охвачена площадь 15 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было.