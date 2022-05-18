ВПК Турции выпустил в 2021 году продукции на более чем $10 млрд
Анкара, 18 мая, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс Турции произвел по итогам 2021 года продукцию на общую сумму более $10 млрд, передал телеканал TRT со ссылкой на заявление главы Управления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
По его словам, в 2022 году объем заказов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% и уже достиг $9 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр обороны сепаратистского Косово Арменд Мехай подписал в Турции соглашение о закупке продукции турецкой оборонной промышленности.