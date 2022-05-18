Чебоксары, , 07:48 — REGNUM Минобразования Чувашии рекомендует муниципалитетам отмечать последние звонки 25 мая, но даёт особую рекомендацию мэрии Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последний звонок в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Республиканское министерство образования со ссылкой на федеральное Минпросвещения рекомендует муниципальным образованиям организовать проведение последних звонков «в единый для всех день — 25 мая».

В то же время в ведомстве «особое внимание» обращают на ситуацию в Чебоксарах, где многие родители уже успели забронировать различные заведения для проведения последнего звонка.

«Министерство рекомендует администрации города Чебоксары учесть мнение родителей, определить школы, в которых возникли сложности с переносом проведения праздничного мероприятия, и при необходимости оказать содействие», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявляет, что «с учётом мнения родительской общественности» и годовых учебных графиков последние звонки будут проходить в школах 20 или 25 мая.