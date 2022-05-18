Чебоксары, 18 мая 2022, 07:48 — REGNUM Минобразования Чувашии рекомендует муниципалитетам отмечать последние звонки 25 мая, но даёт особую рекомендацию мэрии Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Республиканское министерство образования со ссылкой на федеральное Минпросвещения рекомендует муниципальным образованиям организовать проведение последних звонков «в единый для всех день — 25 мая».
В то же время в ведомстве «особое внимание» обращают на ситуацию в Чебоксарах, где многие родители уже успели забронировать различные заведения для проведения последнего звонка.
«Министерство рекомендует администрации города Чебоксары учесть мнение родителей, определить школы, в которых возникли сложности с переносом проведения праздничного мероприятия, и при необходимости оказать содействие», — говорится в сообщении.
В свою очередь, глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявляет, что «с учётом мнения родительской общественности» и годовых учебных графиков последние звонки будут проходить в школах 20 или 25 мая.